女童名字有「愛」 師竟調侃演A片

2018-04-07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高市某國小一名女學童名字有「愛」字，竟遭班上女導師調侃，並疑似於公開場合開玩笑要女童演A片，校方為此致歉，班導請假靜候調查。

高市教育局︰重開性平會

高市教育局表示，校方處理程序不嚴謹也不完備，已要求於下週一（9日）啟動調查小組重新召開性平會，並對該師啟動不適任教師流程檢討。教育局主秘游淑惠說，將運用輔導專業撫平女童情緒，再由學生輔導諮商中心介入，確保學童不會受到二度傷害。

切結書指口誤、說話直白

這起事件起因於3月28日女童家長上網爆料，指稱女兒取名「愛」字，被男同學戲稱「做愛」，原本只是玩笑話，事後女班導竟在班上說，「因為妳父母在做愛的時候生下妳，所以給妳取名叫做愛！」

校方︰師事後懊悔不已

另於3月底，女童傳簡訊告知家長，指老師在班上開玩笑要她表演A片，家長獲悉立即到校向校長投訴，表明事態嚴重，不排除找記者、議員並告到教育局；校長在家長堅持下，要求班導寫切結書道歉，但內文僅提及口誤、說話直白，並未致歉。

黃姓學務主任昨下午表示，女童為小六生，班導為40多歲資深女師，事發後懊悔不已，並靜待性平會調查結果。據了解，班導已婚、育有1子，授課以熱情著稱，曾多次出國研習，與學生感情非常好，可能是「言語沒拿捏分寸，無意識出言卻傷了學生」。