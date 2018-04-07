美腿控校園偷拍 機靈女反蒐證

2018-04-07

女網友拍下攝狼糗樣 PO網爆料

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹地區最近吹起偷拍歪風，沒想到在圖書館搞偷拍的「美腿控」遇上機靈女，反被對方偷拍到色男「檯面下偷拍」的糗樣。

臉書「靠北清大」近日出現貼文，一名女網友在圖書館念書，發現一名陌生男子無視四周空位，硬裝成「K書男」坐她對面，不時用手機偷拍她的裙底與腿部，後來在樓梯旁埋伏等她下樓，女網友覺得實在噁心，貼文供網友品評。

清大校友指出，根據PO文照，可看出地點是清大總圖，清大有總圖與人社分館兩間圖書館，人社分館位於山坡上，離校內大多數科系較遠，通常只有人社科院學生會用，總圖各項硬體設備較人社分館新，學生多半選擇總圖。

這名女網友上週PO文稱「在學校遇到偷拍真的很噁…星期五晚上九點多…在圖書館，明明一堆空座位硬要坐我對面…又偷拍又等我下樓…真的是越想越噁心…這次沒抓到你…下次大概就是去拍其他女生。」 警方指出，尚未接獲報案，兩名當事人身分需調查釐清。

男子偷拍的同時，女網友也暗中拿出手機反蒐證，照片貼出後引發網友熱議，短時間累積千個讚，有網友留言「互相偷拍」、「你應該當場抓他」、「難怪我在XX念書會一直掉桌子下面的木板。」也有網友四處TAG（標記）周邊友人，「XXX我以為你已經收手了」、「對不起！我幫我同學XXX道歉」。

清大學務長謝小芩表示，校方有看到該則貼文，尚未接獲反映，學校圖書館採部分開放，民眾與學生都可透過換證等方式進入使用，無法確定兩位當事人是否為清大學生。