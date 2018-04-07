為官途花錢封口 黃建盛惹腥兩頭空

2018-04-07

〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕所長警官黃建盛在警界風評不惡，此次捲入性騷擾事件，不少同僚大感意外，有人說「應該有誤會吧！」一般推測，因正值人事調動時期，黃因此願付40萬元和解，以免性騷擾案通常偏向被害人主觀認定會不利於他，為了官途決定花大錢擺平，未料還是賠了夫人又折兵。

黃建盛是警察大學74期畢業，分發到中正一警分局督察組服務，一待就是8年，由於工作認真，尤其是規劃聚眾陳抗、特勤維安熟稔，是當時知名的中正一分局長方仰寧的愛將，方對他不吝提攜。

曾跟黃共識的警官指出，中正一轄內聚眾陳抗勤務繁重，不少督察組人員對於聚眾陳抗的業務避之唯恐不及，黃則一肩擔下，後期更要負責承辦特勤維安業務，常以辦公室為家，遇大型陳抗還會每天在街頭看到他。

2014年1月，張德正駕駛砂石車衝撞總統府，震驚社會，黃當天火速匯集相關資訊提供當時的分局長方仰寧，事後與分局長官研擬加強維安方法，此役讓長官對他頗為肯定。黃員3年前外派至萬華分局華江所所長，近期在長官力保下，調任負責總統官邸維安的中正二分局南昌所擔任所長，可說對他極為重用。

黃結婚多年，此次被指控性騷擾女記者，黃員昨天私下低調回應，事情已經告一段落，不願再多做說明，一切靜待市警局調查。