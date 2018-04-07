襲胸女記者疑雲／家醜不外揚 分局長私了慘了

2018-04-07

記者劉慶侯、賴仁中／特稿

台北市警萬華分局長張素菱身為女性分局長，但處理此次性騷擾案的表現，被外界認為「家醜不外揚」的成份極濃，最主要是她面對女記者表達遭性騷擾後，姑不論事情真偽，她竟未依規定通報市警局，一味以「私了」心態處理，結果錯估形勢，造成如今台北市警局形象重挫和難堪的場面，可說難辭其咎。

張素菱 難辭其咎

張素菱是中央警官學校（警察大學）外事警察學系50期畢業，擁有警大犯罪防治研究所碩士學位，曾擔任婦幼警察隊長、航警局台北分局分局長、文山一分局長、大同分局長等職，去年11月調任萬華分局長，成為萬華首任女性分局長。

張素菱給外界的感覺，一直是思路冷靜、與人不易親近，也不善和媒體互動，不過高層認為她戮力從公，認真進取。她的做事風格，有人認為有如快刀斬亂麻般的明快，但也有人認為她喜於全權獨斷，尤其她調至萬華分局以來，無論下屬是否有沾惹上風紀疑慮，只要她認為有不妥，一律下令「自動請調」，此舉獲得兩極評價。

在此次性騷擾疑雲案中，也有人認為，張素菱以快刀斬亂麻之勢，迅速協調出賠償金額，以致涉事所長只好「認賠殺出」，希望全案就此了結，張素菱也許評估認為「已經自行清理完畢」，因而未通報市警局。

未通報 人算不如天算

但沒想到人算不如天算，而且她未循規定辦事，此番改走「便道」的作法，讓自己一直以來被認為凡事一絲不苟的形象，一舉破功，恐怕也是她料想不到的。