輪調新制 新二審檢察官 滿三年回一審

2018-04-07

〔記者楊國文／台北報導〕受檢察官高度關注的一、二審檢察官輪調新制，法務部昨公佈新訂頒的一、二審檢察官輪調實施要點，未來「新二審」的檢察官任期以三年為限，三年屆滿須輪調一審，表現優異者，得優先遴任檢察長等要職，期許新制實施後能提升檢察體系效能。

法務部指出，為落實精緻偵查政策，提升檢察官本職學能，強化辦案經驗傳承，並提升定罪率，有必要增加不同審級檢察業務的歷練，因此制頒這項「高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官輪調實施要點」，共有八點，已於四月三日函頒給各檢察機關，將適用於今年一○七年度的檢察機關人事作業。

輪調實施要點規定，從一○七年度起，申請輪調二審（含高分檢）的檢察官（即「新二審」），應填具屆滿後調任一審的同意書，二審檢察官任職三年後，應調任地檢署檢察官，亦有權申請平調。

要點特別指出，二審檢察官回任一審檢察官後，表現優異者，得優先遴選派任檢察長，或轉任法務部所屬的司法行政人員、借調至其他機關辦事。

關於一審檢察機關所關注「舊二審」檢察官（即現職二審檢察官）是否應參加輪調的問題，法務部在此要點並無規定現職二審檢察官須輪調一審。對此，法務部官員指出，此部分將再研究出妥適作法。不過，要點以「鼓勵」方式指出，現職二審檢察官若「自願」調任一審，仍享有優先選擇回任單位的權利，表現優異者，同樣有優先遴選檢察長的機會，及轉任法務部司法行政人員或借調其他機關辦事。

由基層檢察官組成的「劍青檢改」質疑「這是真改革嗎？」希望法務部研訂出「舊二審」檢察官也須參與輪調一審規定，否則將使一、二審人力嚴重失衡，且會造成不公平的問題。