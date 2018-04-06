諷刺！他曾揭發別校色教官 已婚教官竟硬上女學生

〔記者王冠仁、黃建豪／台北報導〕台北市一所私立高中已婚石姓教官，數月前與學校一名17歲女學生互生情愫，日前石男與女學生相約上旅館「吃便當」，女學生雖喜歡教官但不願「辦事」，石進房間後竟硬上，事後女學生舉止出現異常，經閨密學姊追問，全案才曝光。記者昨聯繫該校校長，無法取得回應，教務主任表示不清楚詳情，至於石姓教官已於兩週前離開學校，校方已安排新任教官接課。
約女學生上旅館「吃便當」
去年南部某高中曾有一名教官帶女學生上摩鐵遭媒體報導，當時石姓教官還在臉書上留言，公布該名教官照片，沒想到這次他自己成為與女學生發生不倫戀的男主角，員警直嘆：「真的很諷刺！」
已婚不避嫌 接受學生告白
警方調查，女學生上軍訓課時結識40多歲的石姓教官，認為石姓教官形象陽光、講話風趣，兩人常用Line聊天，日前女學生大膽對石表白，石男雖已婚但沒避嫌，還多次與女學生相約共進早餐。
石認為女學生對他有好感，某次提議下課後一起到台北市西區某捷運站周邊吃晚餐，碰面後，石以「這邊人很多會被看到」為由，買了2個便當將女學生帶到附近一間旅館開房，石又以「天氣熱吃不下」為由跑去洗澡，從浴室出來後，圍著浴巾對女學生毛手毛腳，接著強行發生性關係。
愛慕被硬上 女鬱鬱寡歡
女學生雖愛慕教官，但沒意願與石「辦事」，遭硬上後鬱鬱寡歡，她的閨密學姊發覺她舉止異常，追問得知、通報學校，校方通知女學生家長並報警。
石姓教官到案後對案情避重就輕，面對詢問大多保持緘默；因女學生指證歷歷，警方詢後將石男依強制性交罪送辦。
教官為人風趣 頗受歡迎
據了解，石姓教官畢業於國防大學中正理工學院電研所，因為人風趣，在校頗受學生歡迎。