隨機攻擊！1週3女掛彩 惡徒大鎖砸人被逮

2018-04-06

〔記者洪美秀／綜合報導〕桃竹一帶最近出現隨機在路上鎖定女性受害人，突持機車大鎖攻擊的恐怖事件，警方查出全是李姓殺人未遂通緝犯所為，已知他至少尾隨攻擊3名落單年輕女子成傷，警方昨天將他逮捕時，李的機車上還放了2把機車大鎖和一顆石頭，不排除他還在隨機尋找犯案目標，警方認定他有反覆實施情形，建請檢察官聲押偵辦。

新竹市警方昨天在桃園逮捕的37歲隨機行兇的殺人未遂犯李長憲，李到案後否認犯行，因警方有監視錄影畫面佐證，訊問後仍依殺人未遂罪嫌送辦。李面對偵訊時，一下子說「心情不好」，一下子又撇開話題、東拉西扯；由於3名被害人都是年輕女性，李嫌是否因感情、婚姻等問題專找女性洩恨，或單純是因情緒失控隨機挑落單弱女下手？檢警將持續追查犯案動機。

警方說，李男3月26日起1週內連續犯下至少3起隨機攻擊案件，3月26日10點35分，新竹縣竹北市1名30歲婦女騎機車要回住處時，在博愛街、三民路口突遭騎機車尾隨的李嫌，持機車大鎖從後方攻擊，導致背部瘀青。

3月31日上午10點多，桃園市中壢區1名20多歲女子騎機車停在路邊時，突遭李嫌從背後持機車大鎖攻擊，造成臉頰流血，送醫縫了4針。4月1日上午10點半左右，20歲黃姓女子在新竹市鬧區中正路等朋友時，也遭李男騎機車從背後用機車大鎖敲頭，造成她臉部受傷縫了8針。

「漂漂亮亮的臉，因為這樣留下了傷痕。」黃女親友在臉書不捨貼文，還公布監視器畫面提醒民眾留意，也引起網友對行兇者一陣撻伐。

警方調查，有竊盜、殺人未遂等多項前科的李嫌，因與嫂嫂口角，持機車大鎖攻擊嫂嫂致頭部受傷送醫縫了10幾針，被控殺人未遂，多次未到庭，被高雄地院發佈通緝。