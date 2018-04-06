回家掃墓團圓 電線走火帶走妻兒兄弟

樓梯口失火 通道封死
〔記者謝武雄、鄭淑婷／桃園報導〕住鐵皮屋真的好危險！桃園市一間兩層樓鐵皮屋，昨天清晨疑1樓樓梯口附近插座電線走火，火勢一起就快速「封死」逃生通道，睡在屋內2樓的4人全部葬身火窟！
警方調查，起火民宅為呂家產業，死者是各住一房的呂家43歲二兒子呂傳聰、41歲三兒子呂傳楷，以及住另一間房的44歲大媳婦施明秀與其7歲長孫；幸運逃過一劫的呂家長子呂傳奇，與妻小住南投埔里，這次專程帶妻小返回桃園掃墓，因老家兩層樓水泥透天厝只有2個房間，他因此和母親睡水泥房，安排妻小住鐵皮屋，沒想到就此天人永隔。
疑延長線使用過當
檢警調查，起火點為鐵皮屋1樓樓梯口到2樓樓梯間的電線插座，疑延長線使用過當，造成電流負荷過大所致，亦不排除近日天氣熱、用電量增加造成用電過載，確實原因待進一步鑑定。
呂家鄰居昨晨4點50分發現鐵皮屋起火，因鐵皮屋快速延燒特性，沒幾分鐘火勢就一發不可收拾，宛若人間煉獄，連後面房子隔著防火巷都能感覺到一波波熱氣，消防人車抵達時，呂傳聰4人已受困，滅火後4人已成焦屍。消防員發現，4人都不是在床上，顯示有逃生，施女帶著兒子跑出但來不及，陳屍樓梯旁，老三跑到老二的房間附近，兩人遺體一起被發現，由於2樓被燒到傾斜坍塌，4人都陳屍在鐵皮屋傾斜的一側。
陪母睡透天厝 逃過
住鐵皮屋隔壁透天厝的呂傳奇，起火後衝到門外焦急守候，可惜沒盼到好消息。家屬表示，透天厝僅2個房間，因生意需要才在旁邊空地搭鐵皮屋，1樓停車和堆放事業器材設備，有門與透天厝連通，2樓隔出3房供呂家3兄弟用，呂傳奇原本住其中1房，婚後搬到南投工作，他和妻小4日晚上9點多返回，因房間僅約4坪，所以房間給妻小睡，他去住水泥房。
警、消表示，由於鐵皮屋2樓僅前方有窗且裝有鐵窗，火勢又從樓梯口竄上2樓，逃生通道等同被火「封死」。起火時一度傳出巷弄狹小、影響救災，消防人員表示「沒有這樣的情況」，消防車第一時間就進到最前線佈水線。