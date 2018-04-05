追雪脫困、筆電尋回 巴西男大讚台灣

2018-04-05

〔記者余衡／新北報導〕警察助人也可成就國民外交！巴西籍18歲男大生王派克（譯名）日前搭乘Uber時將筆電遺留車上，江姓司機發現後將筆電送交警方，王生到警局領回時，細數遊台經歷時說出，年初也曾在陽明山上迷路獲得警、消協助，兩度化險為夷，令他大讚「台灣真是棒極了！」

上月20日凌晨，江姓Uber司機帶著乘客遺留的MacBook筆電到三峽派出所報案，他說在台北市載到該名外國人，載到新莊輔仁大學後下車；直到深夜他準備收班返回三峽住處，才發現後座腳踏墊上遺留一台筆電。

承辦警員王海亭立即聯繫Uber官方取得王派克的手機，交由英文流利的女警黃依芬打電話告知，王生得知筆電尋獲又驚又喜，在電話中數度驚呼「It’s Amazing！」並相約認領時間。

王生到警局認領時，迫不及待開啟筆電檢視照片是否完好如初，他向警方細數遊台經歷，說到興奮處加碼爆料，今年1月底和台灣友人上陽明山追雪，遇上山區起霧，結果在擎天崗附近迷路，伸手不見五指的兩人求助警、消，最後順利脫困，當時山區夜晚低溫大約5度，員警還貼心脫下防風外套供他們保暖，對比年均溫25度的熱帶巴西，讓他直說「山上真的好冷好冷！」

王生說自己嚮往中華文化，因此高中時就申請來台就讀，期間曾短暫返回巴西，後來再次申請到輔大學中文，台灣治安良好、人民和善，令他印象深刻，晚上出門都不用擔心，日後他盼成為商人促進台巴經貿發展，兩度遇險的他離去前大讚「台灣的警、消都棒極了！一定會推薦親友來玩！」