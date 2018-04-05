銀行員變里長 每月贈清寒戶百包米

2018-04-05

〔記者鄭景議／台北報導〕每個月的農曆15號，台北市大同區鄰江里的里長辦公室前，總是擺上一張木桌，一旁擺起成堆的白米，里內上百清寒戶絡繹不絕來領取，7年多來，不知多少清寒戶受惠；這些米都是里長陳豐祥想辦法籌措而來，曾在銀行工作的陳豐祥說，過去常用錢來衡量事物價值，如今當了里長，「再也不用錢衡量價值了」。

不再用錢衡量價值

53歲陳豐祥連三任擔任鄰江里里長，他在7年多前開始送米活動，只要里民覺得自己需要幫助，事先申請，不需出示低收入戶證明，就可以在每個月農曆15號前往里長辦公室領取一整包免費的白米，還曾有一次，陳豐祥手頭較寬裕時，自掏腰包買了一百多個大同電鍋，「有米也得有鍋子煮。」

送米多年，最讓陳豐祥印象深刻的「不是收米的，而是不願收米的」，他說有戶里民一家6口，爸爸已快80歲，媽媽患精神分裂，長子有智能障礙，次子有憂鬱症，靠著兩個出嫁的女兒每個月幾千元資助勉強存活，陳豐祥在還沒開始送米的9年前，曾經拜託記者報導，讓民眾捐款30多萬元幫助他們，且夥同台灣志工協會修繕整理他們滿地垃圾且殘破的家。

這樣困苦的一家人，陳豐祥開始送米時，當然詢問他們要不要來拿米，想不到老爸爸一口拒絕，表示自己家中很少開伙，「應該讓給更需要的人」，不但如此，有一年陳豐祥要辦中秋節里民活動，老爸爸居然掏出3000元表示要資助活動，陳豐祥不願收，老爸爸甚至動氣一定要他收下，讓陳豐祥不禁敬佩他們的骨氣。

陳豐祥年輕時曾在台北一信（現已更名瑞興商業銀行）工作，負責代收票據，工作8年後，在幾個父執輩推舉下出來選里長；他坦言，當銀行員的收入比里長來得高，但是當里長的成就感是銀行員遠比不上的，在銀行工作時，許多工作上的判斷都要以金錢來衡量，當里長之後，接觸的都是人情，讓他深深感受許多事物的價值是錢無從衡量的。