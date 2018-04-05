腹黑租車行老闆 拜菩薩 坑顧客

2018-04-05

稱車輛毀損 暴力脅迫簽本票

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家租車行，綽號「鍾老闆」的業者鍾睿志，將車子租給涉嫌從事詐欺車手或毒品案等撈偏門人士，看準對方不敢張揚心態，以車輛毀損或車牌被吊扣等修車費及營業損失名義，黑吃黑強押被害人到車行，獅子大開口暴力脅迫簽立本票，還有被害人因此被打到聽力受損，台中市刑大日前將提報治平對象的鍾嫌及共犯共5人拘提到案，訊後依恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查指出，有詐欺、妨害自由等刑案紀錄的28歲鍾嫌，平日出手闊綽，駕駛賓士CLS等高級進口車代步，2年前在台中市東區開設租車行，因信奉密宗，還在車行內供奉金剛手菩薩祈求平安，未料看似正當經營，卻是掛羊頭賣狗肉，去年底一名廖姓男子租車後，因危險駕駛導致車牌被吊扣3個月，鍾嫌以營業損失為由，強押對方到車行逼迫簽下70餘萬元本票，當天廖男先支付2萬元頭期款，才得以全身而退。

強押被害人 打到聽力受損

但事後鍾嫌不斷以通訊軟體或臉書肉搜等方式，監控廖男行蹤並脅迫還款，廖男唯恐有生命安危遠走他鄉，連過年都不敢返家；另還有一名中古車行的楊姓員工則是在租車還車後，被鍾嫌以車輛損壞維修期間，影響車行營運為由，強押到車行調解，進一步毆打成傷導致聽力受損，最後同樣強逼簽下70餘萬元本票，事後更至其住居所催討還款，致楊男因心生畏懼，另住他處躲避迫害。

警方獲報蒐證齊全後，上週五收網到車行查緝，將提報治平對象的鍾嫌及共犯共5人拘提到案，查扣被害人本票、租車契約、電擊棒、西瓜刀等相關證物，初步清查鍾嫌等人以此手法起碼犯案4起以上，但因車行內出租車輛還涉及多起詐欺及毒品案，研判鍾嫌看準對方不敢報案張揚的心態，巧立名目、藉事生端，恐嚇取財。

但鍾嫌在警訊中矢口否認犯行，惟事證明確，警方訊後先將全案依恐嚇取財、違反組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。