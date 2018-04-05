「要跟5歲兒做愛」 變態母吃保護令

2018-04-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕不可思議！張女控告先生林男與陳姓小三共築愛巢，小三還將5歲兒子帶走，指控兩人通姦與略誘，然林男的抗辯陳述卻讓檢警大吃一驚！原來張女兩度變態地聲稱「要跟兒子做愛」，更在兒子面前做出自慰的猥褻動作，兒子因此被嚇哭，林男為此向新竹地院聲請保護令與監護權都獲准，最後檢方認定林男所為都是為了保護孩子，全案不起訴！

自慰給兒子看 兒被嚇哭

張女指控，2016年9月先生林男與小三陳女發生婚外情，竟想在外共組家庭，把5歲的兒子帶往竹北市林男所租的愛巢，怒控兩人略誘與妨害家庭。

林男聲稱妻子十分變態，不僅自慰給5歲兒子看，甚至還撫摸兒子生殖器，行為完全不正常，還將兒子獨留家中自行外出，他為保護兒子才帶往竹北租屋處照顧，同時聲請保護令對抗可怕的妻子。

夫帶走兒子 她反告略誘

林男說，與陳女僅是普通朋友，陳女只是偶爾到竹北那裡幫他照顧兒子，2016年12月妻子與徵信社破門侵入他租屋處抓姦時，陳女也在屋內，但兩人未發生性行為。

陳女則說，由於林男打算離婚，獨自帶兒子搬到竹北租屋處，她才會偶爾到那照顧孩子，張女率徵信社上門捉姦當天，她正在客房上廁所，張女等人侵入後對她破口大罵，但她沒有與林男發生性行為。

檢方認為，現場並未查獲沾黏精液衛生紙、保險套等證物，又無證人目擊兩人通姦，縱被告兩人所為已逾一般男女往來正常社交尺度，仍無積極證據證明兩人通姦。

此外，林男坦承獨自將孩子帶離住處，然隔天就向警方報案，並向新竹地院聲請暫時保護令對抗妻子，法官根據相關事證，認定張女曾在兒子面前怒摔盤子，且曾兩度說出「我要跟兒子做愛」，更進到房間在兒子面前做出自慰的猥褻動作，兒子因此被嚇哭，因此新竹地院接連核發暫時與通常保護令，並將親權裁定給林男，檢方認定林男是出於善意保護及教養目的而帶兒子離開家暴處所，並非略誘，全案不起訴。