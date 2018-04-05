藥布之王老董 賣偽藥判刑

2018-04-05

〔記者李立法／屏東報導〕以生產消痔丸、金絲膏等痠痛藥品聞名的GMP藥廠「三陽製藥公司」，竟淪落到與地下藥廠為伍，生產偽藥賺起黑心錢，70歲老董張朝霖及公司多名幹部被檢警查獲依違反藥事法送辦，屏東地方法院以製造偽藥罪判處張朝霖2年6個月，併科罰金100萬元，可上訴。

曾有「藥布之王」稱號的三陽製藥，過去所生產的招牌商品金絲膏、救肺散、消痔丸等，是消費者耳熟能詳的藥品，董事長張朝霖在1988年拿到GMP優良藥商資格後，曾計畫股票上市，卻在10多年前發生資金糾紛及商標官司，公司營運走下坡，2011年6月三陽製藥潮州廠發生氣爆後停止生產，開始委外製藥。

屏東地檢署2013年10月調查發現，張朝霖將公司製藥業務交由禾興藥業公司負責人鄭建助處理，禾興藥業卻是一家未具合法製藥執照的地下工廠，以髒亂不堪的廢棄豬舍充當生產線，將製造的枇杷膏、固精丸、救肺散、痠痛貼布等數十種藥品賣給消費者，不法獲利上千萬元。

檢方認定張朝霖及鄭建助等人共同生產未經衛福部核准的偽藥出售牟利，將張、鄭2人及10多名公司幹部依違反藥事法起訴，40年老招牌「三陽製藥」信譽毀於一旦。

屏東地院合議庭根據檢方提供的證據及相關涉案人員證詞，認定張朝霖與鄭建助分工合作，共同經營三陽製藥公司，張朝霖的洪姓媳婦也在公司擔任重要決策角色，但張、洪2人均矢口否認犯行。

法官依製造偽藥罪併處張朝霖2年半徒刑，併科罰金100萬元，併處洪女1年8個月徒刑，鄭建助犯後坦承犯行，併處1年10個月徒刑，併科罰金80萬元，其餘涉案員工分獲緩刑或判無罪。