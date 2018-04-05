台灣護照好用 集團收購賣人蛇

2018-04-05

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣護照在世界多國享有免簽、落地簽便利，引來犯罪集團覬覦，一本台灣護照黑市價格高達15萬元。22歲蘇姓男子以汽車業務為掩護，涉嫌以每本5到8千元不等收購台灣護照，再轉賣黑市人蛇集團，高雄市刑大昨逮捕蘇等6名嫌犯，查扣7本護照，其中部分護照是當事人託人申辦旅遊被騙，警方提醒國人提高警覺。

一本黑市價高達15萬

偵一隊三分隊數月前偵辦一起毒品案，於段姓嫌犯身上起出一本他人護照，段雖辯稱是「他人寄放」，但警方深入追查，傳喚涉嫌販賣護照的柯姓嫌犯到案後，發現幕後有犯罪集團專門收購國人護照，懷疑是提供國人犯罪冒用護照跑路，或轉售對岸等涉及犯罪華人，方便潛逃海外。

警方逮蘇男等6人

警方鎖定蘇男涉嫌自2017年4月起，在高雄市、新北市等地，以每本新台幣5到8千元不等價格收購護照再轉賣，每本賺取2000元差價。據了解，一本台灣護照黑市價達15萬元。警方近日至新北市、嘉義、台南等地將蘇等6人查緝到案。

蘇嫌等人辯稱，「是對方缺錢要賣護照，才好心拿錢幫助對方」，否認轉售護照牟利。但檢警初步查出，蘇嫌等人至少已收購7本護照，其中有2名60幾歲被害人表示「委託代辦出國被騙走護照」；全案依違反護照條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，需錢孔急將護照轉賣他人或謊報遺失供他人冒名使用，是觸法行為，託付他人代辦出國護照，也要注意代辦者真實身分。