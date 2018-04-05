原來是對嘴╱甜美小周蕙 是中國丐幫首腦

2018-04-05

馮建霞認對嘴 格外諷刺

〔記者徐聖倫／新北報導〕「遠處的鐘聲迴盪在雨裡，我們在屋簷底下牽手聽，幻想教堂裡頭那場婚禮，是為祝福我倆而舉行…」去年中，有網友在臉書PO出一名雙腳殘疾的女子在淡水老街唱周蕙成名曲「約定」，歌聲就像周蕙現唱的一般美妙，有超過300萬人次點閱，昨天卻證實這名中國江西女子馮建霞，是中國行乞賣藝丐幫集團首腦，她也承認去年被拍的演唱片段，確實是放周蕙的CD「對嘴」，格外諷刺。

馮女斷肢模樣令人同情

馮女被網友稱為「小周蕙」，她膝蓋以下斷肢，套上護具後以膝蓋站立在淡水唱歌，模樣令人同情，根據當時網友拍下的影片，馮女站在路邊開始「對嘴」唱起「約定」，由於她將該首歌的背景音樂調小，聽起來就像是在現場演唱，而路過的大人小孩紛紛打賞，將錢投入前方的帽子裡，為這名有「才藝」的身障人士加油打氣，馮女亦有禮貌地點頭道謝，影片中，馮女的台風穩健，臉上保持淡淡微笑，加上神似周蕙的歌聲，確實讓不少遊客駐足。

聲音像周蕙 網友大讚

當時有網友留言表示支持，直呼「快哭了我，非常好聽！」還有網友給出「完全不輸給原唱」這類高度評價，最多數的網友評價，就是大讚馮女積極向上，用美妙的歌聲唱出生命；不過，也有網友光看影片就已戳破其謊言，吐槽說她就是對嘴無誤，也表示這類人非常多，更指出她在說謝謝時不小心露餡，周蕙的歌聲還繼續播放著。不過專勤隊表示，馮女表演時並未宣稱是本人開唱，因此未涉及詐欺罪。