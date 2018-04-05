中國丐幫 攻台賣藝 小周蕙集團削愛心

2018-04-05

主嫌唱周蕙名曲爆紅

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲中國身障女子馮建霞，來台在街頭演唱藝人周蕙成名曲一炮而紅，被網友稱為「小周蕙」，移民署新北市專勤隊本月2日卻查出，馮建霞與人在中國的男友楊有民合組行乞賣藝丐幫集團，旗下成員大舉來台，馮嫌操控19名逾期居留的成員流竄全台各大市場違規賣藝，每月海撈台幣400萬元，馮女承認台灣人很友善，就是看中這一點，才和男友策劃這一切，專勤隊痛批，簡直是消費台灣人的愛心，將馮女等20人依違反兩岸人民關係條例移送，擇期遣返。

與男友組丐幫集團

據了解，移民署新北市專勤隊發現自去年開始，陸續查獲逾期居留的中國籍身障人士，未持有街頭藝人執照卻在街頭非法賣藝，主動介入調查。

操控19成員全台賣藝

專勤隊查出，中國女子馮建霞與50歲男友楊有民合組行乞賣藝丐幫集團，由楊男在中國遠端指揮，馮女在台負責管理帳務，馮女自己還身兼街頭藝人，操控旗下19名成員在全台各大市場及人潮聚集處違規賣藝。

專勤隊指出，包含馮女在內20人，全部逾期居留約3至4個月以上，馮女逾期最久，她去年3月就來台，執行探路工作後，再大舉引進集團成員；專勤隊說，集團成員來來去去，也有人沒被抓到順利返回中國。

以醫美健檢、自由行來台

專勤隊查出，含馮女在內這20人，皆受楊男安排，以自由行或醫美健檢名義來台，再由馮女依專長分配行乞或賣藝工作，收支統一由馮女管理，充分騙取台灣人的愛心，平均每人每月能進帳新台幣約20萬元上下。

偵詢時，馮女說台灣人很友善，也是看中這一點，所以和男友策劃這一切，確實也賺到很多錢。專勤隊表示，包含馮女在內20人，將依違反兩岸人民關係條例移送法辦，擇期遣返回中國，專勤隊也將陸續清查是否還有共犯停留台灣。