管樂老師陳豪恩 侵入住宅罪起訴

2018-04-04

宏碁公主之夫指控 套房外附耳偷聽

〔記者錢利忠／台北報導〕宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕，與第一金證券董事長、立委葉宜津的弟弟葉光章結婚16年，近來卻傳婚變，葉光章懷疑施宣榕與管樂老師陳豪恩有染，且陳還潛入他位於北市仁愛路的套房門外附耳偷聽房內動態8秒鐘，憤而控告陳妨害家庭及侵入住宅，全案經高檢署發回再議，台北地檢署昨依侵入住宅罪將陳起訴，但妨害家庭部分仍不起訴。

妨害家庭部分仍不起訴

葉光章指控，陳豪恩是孩子的管樂老師，早從2016年起，他就經常與妻子施宣榕同進同出，兩人不僅同遊日本、開房間、一起逛街，甚至還親密地拿湯匙餵食對方，甚至施宣榕每週還會進出陳男住處2至3次，行為已涉犯妨害家庭罪；此外陳在前年9月24日晚上7點多，還趁大樓保全不注意，潛到他位於北市仁愛路的大樓套房門外，附耳偷聽屋內動態長達8秒，被保全發現後才快跑離開，也涉犯侵入住宅罪。

庭訊時，陳豪恩否認所有指控，強調是施宣榕懷疑葉光章在外金屋藏嬌，才委請他到葉的套房查看，他並不認識葉光章，也沒介入葉的家庭。

由於陳豪恩並未進入套房，北檢原認定其行為並不構成侵入住宅罪，將他不起訴，但葉光章向高檢署聲請再議後，高檢署將全案發回北檢續查，北檢改認陳豪恩未經同意就潛入葉光章的套房大樓樓層，還在門外附耳偷聽，確已涉犯侵入住宅罪。

至於陳豪恩與施宣榕被控有染一事，檢方勘查葉光章提供的蒐證照片後，認為兩人雖有出遊等親密舉動，但無從推斷有發生性關係，據此認定妨害家庭罪證不足，予以不起訴。