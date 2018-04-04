興航空難 「少將」家屬求償4743萬 獲賠1330萬

2018-04-04

〔記者溫于德、黃捷／台北報導〕復興航空GE235班機2015年2月4日在南港發生空難，導致17人受傷、中華閩南文化總會理事長連行知等43人死亡，連的3名子女認為興航有疏失，導致官拜少將、曾任國家外派情報員的父親慘死，事後提告求償4743萬餘元；台北地院審理後，認為家屬雖無法證明連行知的軍職階級，但興航確實須為失事承擔責任，日前判賠1330萬元。

空難發生後，士林地檢署曾積極介入調查，最後認定機師疏失是失事主因，因此前年7月將興航董事長林明昇等11名董事與幹部全予不起訴，家屬聲請再議遭駁回，同年9月又向士林地院聲請交付審判，也同樣遭駁回；至於民事賠償部分，粗估興航目前已支付理賠金額逾4.8億元。

法官︰家屬無法證明「曾為少將」

罹難者連行知的3名子女去年也提告，指父親曾是情報員，在東南亞從事情報工作，最後以少將階級退伍，考量父親的退休俸與餘命，興航應賠償家屬4743萬4768元；興航對此雖不否認有賠償責任，但強調家屬求償金額過高。

台北地院為求慎重，曾傳前總統府秘書蔣孝肅出庭作證，蔣證稱多年前曾在警備總部一名將軍介紹下認識連行知，且在場人士均稱呼連為「將軍」或「指揮官」。

法官審理後認為，蔣孝肅所述都是「聽別人說的」，且依我國民間常情，以特定頭銜尊稱對方、並不代表該人實際擔任該職務，既然家屬無法提出證據，無法採信「曾為少將」一說，但審酌連家3名子女確實因父親死亡而悲痛不已，興航仍應賠償3人共1330萬元。