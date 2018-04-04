遭母同居人下藥襲胸 靠FaceTime逃出狼爪

2018-04-04

〔記者王定傳／新北報導〕新北市潘姓男子去年對同居人的女兒小美（化名）下藥，再趁她沒力時趁機伸狼爪揉胸、強吻，所幸小美急中生智，當下以通訊軟體「微信」搭配iPhone內建視訊功能「FaceTime」向朋友求救，朋友見狀立刻與正好回家的小美母親一起上樓救人；新北地院審理後，昨依以藥劑強制猥褻罪判潘男4年徒刑。

惡狼被判4年刑

檢警調查，去年3月30日凌晨，潘男趁同居人外出時，以「要談一下妳媽媽的事」為由，把小美拐進房間，接著藉口要讓小美放鬆，轉身倒了一杯紅酒給小美，再謊稱要加點「鹽巴」，在小美面前光明正大倒入安眠藥。小美不疑，當場喝下一杯半的摻藥紅酒，沒多久就覺得全身無力、意識恍惚，最後慘遭潘男猥褻，當時小美的舅舅雖在屋內聽聞吵鬧聲，卻誤以為是小美母親與潘男在吵架，沒多理會。

友見視訊 趕來救人

所幸當天小美正好與友人相約出門，她一發現身體出異狀，立刻用微信向已經在門外等候的朋友求助，當時她因意識不清而打不出完整字句，該名朋友起疑，隨即以「FaceTime」與小美視訊，雖然畫面模糊，但仍清楚聽見小美正在大喊「你不要碰我」、「不要摸我」、「走開」等語，話聲中還穿插著親吻的聲音，這時恰好小美母親也返家，兩人立刻衝上樓救人。

小美見母親與朋友趕到，當場痛哭失聲，隨即因藥效發作而完全不省人事；潘男當下鬆口坦承伸狼爪，但後來又改口辯稱是不小心拿到自己要喝的紅酒給小美，並非故意下藥。

由於小美乳房驗出潘男DNA，尿液中也驗出安眠藥成分，加上潘男有身心疾病，可輕易取得安眠藥，合議庭並不採信潘男辯詞，考量潘漠視女性身體自主權，惡性非輕，且直到小美母親以自殺相逼才簽下和解書，並非自願，因此仍將他判刑4年。