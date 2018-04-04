童趴後車廂狂哭 母不理會照開車

2018-04-04

母數度下車 拿傘丟兒子

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣一名媽媽昨天在路邊管教6歲兒子，多次佯裝開車要離去，並對兒子丟擲雨傘、用手推兒子；小男童害怕被丟下，邊哭喊邊站趴在後車廂上，但媽媽仍不理會，開車滑行數公尺；新竹縣政府社會處表示，將介入調查家長是否管教不當。

有民眾在臉書社團上貼文，指昨天下午2點多在竹東鎮新正兒童公園旁，直擊疑似虐童案，「不管小孩子怎樣，也不可以這樣對待」。

竹縣社會處︰將介入調查

畫面顯示，小男童不斷向母親哭喊「媽媽，對不起啦，我下次不會了，讓我上車，我真的、真的，不敢了！」但母親逕自坐上車子，不理會站趴在後車廂哭喊的兒子。

畫面顯示，小男腳踩著保險桿，身體緊趴住在後車廂，不斷拍打車子，小男童哭喊著央求媽媽別走，媽媽則是慢慢往前滑行或倒車數公尺，期間數度拿雨傘下車作勢追打兒子，對兒子丟擲雨傘，又用手推兒子；男童淒厲的哭叫聲讓民眾看不下去。

警方表示，經通知這名39歲婦人說明，婦人說帶3個小孩到公園玩，因為快要下雨了，想回家收衣服，大兒子卻不願上車，她一時氣憤，情緒失控才會出現影片中的行為，她對此深感懊悔。整個過程歷時約3分鐘，婦人最後讓兒子上車回家，但因具有危險性，已通報婦幼隊調查。

縣府社會處表示，這名婦人可能為了威嚇而做此管教，將調查婦人是否管教不當；若情節重大，將依「兒童及少年福利與權益保障法」處置，後續也將進行家庭訪查，了解是否為高風險家庭，並與家長溝通管教方式。