「妳故意讓我聞消毒水」男砍妻子再自殘

2018-04-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕10多年前因中風而個性大變，且曾有淋汽油自焚未遂紀錄的65歲宋姓老翁，昨中午因住處附近消毒，妻子去倒垃圾把門打開，難聞的消毒水味道飄入屋內，導致他情緒失控，質問妻子︰「妳是故意嗎？要讓我聞嗎？」進而持菜刀砍傷妻子，再自殘並潑灑汽油。

警方獲報抵達後，先協助奪門而出的宋妻就醫，消防人員趕緊部署水線，宋男在客廳內，右手持菜刀及打火機，隔著大門與警消人員對峙，還不斷拿菜刀砍割自己的左手臂，鮮血不停滴下，警消勸他「有話好說，不需要這樣」、「我們先幫你送醫好嗎？」宋男卻不鬆手，並未說明砍傷妻子與自殘原因，僅不斷說「不要進來」。

與警對峙半小時

警方雖調動持盾牌的支援警力，隨時可攻堅，但仍擔心宋男引燃汽油，不敢貿然進入；約半小時後，見他疲憊把菜刀擱置櫃子上，衝入屋內壓制送醫。宋妻左肩兩處刀傷，無生命危險；宋男左手臂多處自殘刀傷，送醫進行手術，生命跡象穩定。

台中市警局三分局勤工派出所調查，宋宅一家4口同住，宋男原本從事早餐店工作，10多年前中風，早餐店交給妻兒經營，他偶爾會去幫忙；近年因腦部功能受影響，加上健康欠佳，個性轉變、併發躁動或憂鬱症狀，曾淋汽油自焚獲救，但無傷人的紀錄。