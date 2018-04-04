「調取票」蒐證不合法 檢提非常上訴

2018-04-04

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣陳姓、洪姓男子3年前被控經營六合彩賭博，當時檢警懷疑兩人利用電子郵件收取賭客的傳真簽單，遂以「調取票」向電信業者調取資料，但法官卻認為該資料屬「通訊內容」，應有法官簽發的「監察書」才能取得，據此認定證據不合法，判陳、洪兩人無罪定讞；檢察總長顏大和認為，此判決將衝擊檢警辦案，近日提起非常上訴，希望作成統一解釋。

最高法院30日審理

最高法院暫定30日公開審理本案，將邀請分別留學德、美、日的法學教授黃朝義、李榮耕、王士帆擔任鑑定人，到庭提供法律意見。

2015年8月間，檢警查出陳、洪兩人疑似經營地下六合彩簽賭站，為躲避查緝，還以中華電信的「hiBox」電子郵件服務，讓賭客直接透過電子郵件進行雲端下單。不過，因賭博罪是最重本刑3年以下輕罪，依通訊保障及監察法規定，不得向法院聲請通訊監察書，檢警為了偵破此案，只好以「調取票」向中華電信調閱324張賭客傳真簽單影像做為證據。

台中高分院審理後認為，「調取票」只能用來調取通聯紀錄及帳號申請人資料，而檢警在本案所調閱的內容涵蓋賭客代號與簽注種類，已屬實質「通信內容」，確實要有法院核發的通訊監察書才能調閱，檢警違法調取的資料不具證據力，據此判兩嫌無罪。

顏大和︰恐影響檢警偵辦

據悉，台中高分院共審理過4件類似案例，僅1件因被告認罪而判有罪，另3件都判無罪。檢察總長顏大和認為，通保法只規範「監控現時或未來發生之通訊」會侵犯人民秘密通訊自由，須由法院核發監察書；但本案所調閱的是「過去已結束」的通訊內容，是否屬通保法規定範圍，有重大爭議，且將嚴重影響檢警日後偵查作為，最高法院應開庭統一見解。