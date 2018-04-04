清理成功案例／五子命案凶宅整修 新屋主入厝平安順利

2018-04-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕命案現場要如何清理？轟動一時的花蓮5子命案，2015年發現殺子凶手劉志勤、林真米夫妻的白骨後宣告結案，之後凶宅順利售出，新屋主找師傅全部重新粉刷、重新整理裝潢，去年5月請台北松山玄濟宮的法師到場作法、舉辦安宅儀式，然後一家人入住到現在都相當平安、順利。

2006年9月發生的吉安鄉5子命案，轟動全國，案發後凶宅被警方貼上封條長達1年，直到2007年封條才被解除，當時負責的派出所警員說，封了1年後，屋子都保持事發當時的原狀，那時進入仍有屍臭味。之後首任屋主租給神壇，但只住了1個多月後就搬離；還有一名男大生承租1個月後也搬離；最後承租的是一對信仰基督教的母女，但警方隔月來訪，發現客廳多了座紙紮觀音，2個月後該母女也突然搬遷。2008年3月，當時任職花蓮縣警察局長的耿繼文為了破除迷信，夜宿凶宅7夜，據當時幫忙整理的警員說，當時屋內已經整理過，完全沒有屍臭味。

2015年警方在吉安鄉慈雲山區找到殺子的劉志勤、林真米夫妻白骨遺骸，宣告結案，去年初新屋主請裝潢師傅將內外重新裝潢，內部也重新粉刷，屋內燈光明亮，磁磚、油漆、門窗全部煥然一新，而3樓5子陳屍的廁所也重新改裝，當時裝潢師傅說，屋內就是很久沒有人住的樣子，沒有奇怪的味道。