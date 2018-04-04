禮儀師轉行 清理命案現場

2018-04-04

讓人恐懼的工作 學者︰做功德

〔記者曾迺強／嘉義報導〕這樣的工作，你敢做嗎？命案現場由檢警採集證據、殯葬業者運離屍體後，誰來清理遺留的血跡、垃圾等現場？34歲「命案現場清潔師」盧致宏專接一般清潔公司不願接的命案現場案子，深入角落清洗殘留的血漬並消毒殺菌，讓現場仿若「沒有發生任何事」。

盧致宏接過80萬的案子

盧致宏大學畢業後任職禮儀公司，兩年前新北市親戚所住社區發生上吊命案，一個月後才被發現，地面磁磚早已被屍水浸透發霉，血跡斑斑，場面駭人，社區配合的清潔公司不肯清理，親戚知道他從事殯葬業，商請來處理，促使他決定投身號稱最讓人恐懼的行業。

「這一行不是想幹就能幹的！」盧透露，以服務金額論，曾接過一件80萬元的大案子，但吃這行飯並不容易，最好曾做過葬儀或醫護相關工作，避免見血就暈倒，也因現場環境複雜，要穿上特製服裝、手套、靴子等，避免被屍水細菌感染，還要「膽大心細」，務必清除任何血漬殘留；他曾找人搭檔，做一天就「落跑」。

盧致宏說，處理血跡與垃圾並非最難，因屍身在清理前就已被警方或禮儀公司移走，最難去除的是屍體腐臭味，為此，他還進修化學及公共衛生課程，了解哪一種清潔液與清潔器具較適合去除血漬與異味，力求專業化，且血液、血塊等都需要投進醫用焚化爐焚燒，即使成本較高，但如此做可確保不會污染環境。

談到印象最深刻的案件，盧表示，有一案件是亡者的兒子連續多日酗酒，沒發現老父在睡夢中死亡多時，床墊吸收不了屍身流出的血水，溢流在地，「就像兒子對他忽視所流下的淚水」，使人感慨萬千。

嘉義市葬儀商業同業公會理事長蔡志雄說，自殺或他殺的命案現場，多由禮儀社人員或「土公仔」兼著清理，但只是用拖把或清水沖洗，不太專業，曾聽聞有喪家出10萬元請專人去清理自宅自殺現場，還沒人願意承接；對於專門清理命案現場的公司、人員，是首次聽聞。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，這行從業者堪稱「做功德」；南華大學生死學系副教授楊國柱說，命案清潔行業可幫家屬一個大忙，減輕身心負擔。