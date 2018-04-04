陽光型男相約環島 蘇花超車爆頭 麻吉嚇傻

2018-04-04

〔記者張議晨、廖雪茹／綜合報導〕大學生熱血環島，卻在蘇花公路遇到死劫！何姓男大生與「麻吉」陳姓同學相約機車熱血環島，為大學生涯寫紀錄。昨天第3天行程，2人從花蓮啟程要回何生宜蘭老家，行經台9線蘇花公路139.4公里路段，2人一前一後跨越雙黃線超車，何生不慎摔倒，不幸被砂石車輾破頭顱慘死。

2人跨越雙黃線超車

何生就讀新竹縣明新科技大學電機工程系三年級，熱愛騎打檔機車，在親友眼裡是個陽光型男；何生與同是大3的陳生是好友，一起念書、打球、騎車，感情很要好，還一起在外租屋。2人為了不讓大學生活留白，決定騎機車熱血環島，4月1日各騎機車從新竹出發，逆時針繞行台灣。

2人昨從花蓮出發，預計下午抵達何生宜蘭老家，未料上午11時42分許，行經蘇花公路武塔路段時，因前方有砂石車，陳生在前、何生在後，兩輛機車一前一後跨越雙黃線要超車。

何生超車時疑似見到對向來車急忙煞車，導致車身不穩，突然連人帶車往右側摔倒，被旁邊白男所駕駛的砂石車左後輪捲入輪下，何生安全帽碎裂飛散，頭顱破裂，當場死亡，慘不忍睹。

前方的陳生聽聞聲響立即停車，回頭見到好友慘狀，嚇傻站在路邊；砂石車肇事後，向前行駛約20公尺停下，司機下車看到陳生大喊「趕快報警！」陳生才回過神來撥電話報案。

警消到場處理，痛失好友的陳生抱膝坐在事故現場旁，不發一語。何生家屬聞訊後從宜蘭市趕赴現場，見到兒子遺體，何母泣不成聲，陳生在派出所內也不斷啜泣，何父強忍悲痛、淚水，不斷安慰陳生「這不是你的錯」，讓人鼻酸。

何父忍痛安慰陳生

砂石車司機白男酒測值為0，他向警方表示，原本穩穩開車，突然聽到左後輪傳聲響，立刻停車，下車才驚覺輾到人，警方訊後依業務過失致死罪嫌將白男送辦。

明新科技大學得知意外後將提供家屬必要的協助，對於同行而目睹意外的陳生，也會協助心理輔導；何生的師長說，何生在校表現良好、很優秀；同學們聽到他車禍身亡的噩耗，感到不捨與遺憾。