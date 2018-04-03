化骨水氣爆噴濺 精密廠2人灼傷

2018-04-03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區的鴻發精密公司4名員工，昨上午9點將產品放入氫氟酸（化骨水）和硝酸的混合液測試時，疑因劇烈化學反應發生氣爆，2人遭強酸噴濺，全身35%以上二到三度灼傷，傷勢嚴重，另2人輕傷。

新竹縣消防局調查，受傷員工說，他們在廠房取少量的氫氟酸和硝酸，將產品放入混合液中進行測試，測試過程突然冒出黃煙，4人正想逃離現場，就發生爆炸。

氫氟酸+硝酸 冒出黃煙爆炸

50歲黎姓和44歲賴姓員工的臉、雙手、前胸等遭氫氟酸和硝酸潑濺，全身有35%以上二到三度灼傷，因傷勢嚴重，轉送長庚醫院治療；另1名男性員工的眼睛被煙燻到、1名女性員工被掉落的天花板砸傷，經治療已經返家休養。

腐蝕性強 半導體蝕刻常用

消防局表示，氫氟酸和硝酸都是腐蝕性強的酸性物質，且具揮發性，出動救災時攜帶化學濺觸沖洗套件等裝備進入廠房，廠方粗估損失約10萬元。

氫氟酸和硝酸都是重要化工原料，在半導體製程等工業用途中，通常利用兩者混合液進行蝕刻、清洗。其中氫氟酸是氟化氫的水溶液，具有強烈腐蝕性，有蝕骨水、化骨水、白骨酸之稱。接觸、暴露在氫氟酸中可能導致心、肝、腎和神經系統的嚴重損傷，甚至致命。

而硝酸也是一種強酸，其水溶液俗稱硝鏹水。硝酸不論濃或稀溶液都有氧化性和腐蝕性，濺到皮膚上也會引起嚴重燒傷。

勞動部派員調查事發原因

新竹縣政府勞工處表示，勞動部職安署北區職業安全衛生中心派員到場調查，氣爆原因待釐清。