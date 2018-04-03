男稱自己要出殯 隔天真暴斃

2018-04-03

拒就醫神回家人 一語成讖

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕毛毛的！苗栗縣通霄鎮55歲黃姓男子，罹患糖尿病已17年，近來更檢查出胃部長腫瘤，黃男原預定昨天回醫院看診，家人前天提醒他時，黃男突然說「反正都要出殯了，不用去啦」，結果昨天上午7點多，被家人發現死在床上；警方調查後直說「太巧合了，簡直是一語成讖」。

糖尿病患又有胃腫瘤

黃男的太太是印尼籍外配，嫁給黃男已20年，她說，先生因生病，10幾年來無法賺錢養家，都靠她當作業員維持家計。先生罹患慢性病，她前天提醒先生要按時就醫，沒想到他竟口出驚人之語說，反正都要出殯了，不用就醫，還說「到時候草蓆把大體捲起來放在火葬場就好」，原本以為是玩笑話，或先生擔心家裡無法負擔醫療費用隨口說說，豈料第二天起床卻叫不醒先生，赫然發現已死在床上，讓她和9歲兒子不知所措。

警方調查，黃男是自然病死，無外力介入，行政相驗後確認無虞。不過刑警私下指出，居然在就醫當天往生，真讓人有點「毛毛的」。

張姓鄰居則說，「真的沒想到這麼突然」，本以為黃男只是心情不好、憂心家計才會口出此言，結果人真的走了，讓人哀傷。

當地通霄鎮平元里長蘇連喜說，黃男雖家境不佳，但因有祖先留下的一層樓小屋，所以無法獲得中低收入戶補助，目前他與幾名善心鄰居會盡力幫忙後事，若社會各界有餘力，欲幫助相關事宜可與他聯繫。

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