綑手腳、剪掉長髮 虐待男同居人女兒

2018-04-03

〔記者王定傳／新北報導〕女子阿美（化名）不滿同居男友的9歲女兒小蘭（化名）瞞著她到同學家玩，竟逼小蘭脫去衣褲並綑綁其雙手雙腳，把她關到漆黑的廁所內，更將她的一頭長髮剪掉，並以電蚊拍毆打、縫衣針扎大腿等方式虐待；經小蘭的老師揭發，新北地院昨依妨害自由及傷害罪判阿美10個月徒刑。

檢警調查，去年3月28日，小蘭中午下課後跑到同學家中玩，直到下午3點才回家，事後阿美詢問她跑去哪裡，她害怕被打，只好隨口編理由搪塞，沒想到當場遭阿美戳破。

阿美不滿小蘭說謊，氣得要小蘭脫去衣褲，接著拿繩索綁住小蘭雙手雙腳，把她關進未開燈的廁所內，為防小蘭自己開燈，甚至還特地拿膠帶貼住開關，讓小蘭恐懼不已，不斷哭泣。不久後，阿美又把小蘭帶到房間，除嚴厲斥責外，還陸續以電蚊拍毆打、縫衣針扎大腿等殘忍方式虐待小蘭，為了讓小蘭難堪，甚至還將小蘭最珍惜的一頭烏黑長髮剪到只剩1至5公分。

小蘭父親當晚回家見女兒被同居女友欺負，卻絲毫不以為意，隔日小蘭上學被老師發現異狀，全案才曝光；檢方偵辦時，阿美原辯稱自己是合理管教，直到審理時才改口認罪，法官認定她嚴重傷害小蘭身心，犯罪手段惡劣，分別依傷害罪判刑4個月、妨害自由罪判刑6個月，可上訴；小蘭則交由社會局協助安置。