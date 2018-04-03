王昊虐死案 依殺人罪聲請再審遭駁

2018-04-03

〔記者楊國文／台北報導〕2歲男童王昊6年前被母親男友劉金龍等4人餵毒虐死，震驚社會，事後劉金龍被認為有將王昊送醫，無殺人之故意，依傷害致死罪判刑30年確定；高等檢察署日前根據台大法醫研究所教授李俊億的鑑定報告，主張劉男當時拖延將王昊送醫，顯有殺人故意，以此做為「新證據」向高等法院聲請再審，但高院審理後，認為這部分不能動搖原判決之認定，昨日駁回再審聲請，可抗告。

王昊姑姑王薇君昨獲悉此再審案被駁回，難過得一度說不出話，下午她立刻趕赴高院門口召開記者會，哽咽質問高院：「這不是新證據？」「王昊的遺體已火化了，叫我哪裡找新證據？」並呼籲檢方要提起抗告。

男童姑姑籲檢方提起抗告

王薇君說，家屬在意的是刑度和判決，本案已經6年了，歷次聲請再審、非常上訴都遭駁回，司法從來不願給王昊一個公道，「什麼叫做將王昊送醫？根本就是棄屍吧！」她強調，司法院一直說兒虐案是個案，但兒虐案1年發生100多件，「它是一個非常誇張、國人再也無法忍受的通案！」

高檢署針對王昊被虐死案，日前提出台大教授李俊億於去年10月做成的鑑定書，主張王昊被劉金龍等人送醫到院時，已死亡4至6小時，可見劉等人並非真心想救治王昊，此外，王昊血液中被驗出的一、二級毒品已超過成人的耐受度，也可證明劉等人應依殺人罪論處；但高院認定此並非新證據，且不能動搖原確定判決對事實的認定，據此駁回聲請。