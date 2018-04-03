「比兒女還孝順」 翁贈乾女兒千萬房

2018-04-03

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓老翁生前覺得伍姓乾女兒「比兒女還孝順」，將名下位於新北市板橋區民生路二段、價值1400多萬元的房產贈與伍女，陳家人直到陳翁過世後才發現有位乾女兒分走家產，憤而以陳翁有老人癡呆症、精神錯亂等理由提告要求返還，但新北地院合議庭審理後認為，贈與過程經過律師見證，當時陳翁並沒有意識不清等狀況，昨判陳家人敗訴。

陳家委任律師洪文浚昨轉達陳家人意見，強調無法接受此判決結果，討論後將再決定是否上訴；伍女律師馬中琍則說，贈與過程確實經過見證，對判決沒意見。

死後家屬才知家產被分

據了解，2015年8月間，70多歲的陳翁瞞著家人找來律師見證，將名下價值1400多萬元的房產贈與中國籍、已取得台灣身分證的伍女，沒想到此事在他死後卻引起風波。

陳家人控訴，過去根本不知道有伍女存在，直到陳翁過世，家人調閱他生前銀行資料才發現此事，因陳翁晚年有老人癡呆症、偏執妄想、幻覺等情形，加上他與伍女應結識不久，不可能無端贈與千萬元不動產，懷疑此事根本是「精神錯亂中所為」；伍女則強調，自己是陳翁的乾女兒，因孝順才獲贈房產。

意識清楚贈與 家屬敗訴

合議庭勘驗陳翁生前擬定「贈與聲明確認書」時的錄影畫面，發現全程都經律師見證，陳翁大讚伍女「她很照顧我，對我很好，很有孝心」、「比我親生的女兒、兒子還要好」，並透露伍女曾說想照顧他一輩子，最後明確告知律師：「我很感動…一間房子送她！」

合議庭認為，陳翁當時意識清楚，不但能流暢回答身分證字號、房產地址及贈與動機等問題，簽名時還主動詢問：「年不用寫沒關係？」十分謹慎；醫院病歷也顯示當時陳翁的理解、認知、記憶及判斷力都無缺失，足認陳家人說法並不可採，應予駁回。