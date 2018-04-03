討債逼唱魯冰花 唱錯吸塵器伺候蛋蛋

2018-04-03

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市男子蔡介貽年紀輕輕就加入天道盟，敢衝、大膽的作風讓他迅速闖出名堂，被拔擢為同心會新店分會長。蔡制定「押人、凌虐、逼唱歌」的「討債三部曲 」供小弟遵守，除錄下被害人唱歌畫面觀賞，一旦唱錯了，還用吸塵器吸對方睪丸懲罰，手段惡劣。

警方指出，22歲蔡男打著天道盟同心會新店分會旗幟，在雙北各地進行暴力討債，專案小組近3個月來積極蒐證，前天在台北地檢署檢察官李彥霖指揮下拂曉出擊，兵分9路赴新北市新店、北市中山、文山、松山各區逮人，除順利帶回蔡男與小弟共8人外，還查扣K他命26公克及各式刀械、棍棒、道具槍等證物，詢後依槍砲、毒品、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

狠敲手指腳趾 害被害人殘廢

蔡男供稱自己從小被人欺負，才會立志進黑幫、當老大，並坦承制定「討債三部曲」手法。第一步是將被害人強押到山區或堂口據點，第二步則是糾集小弟輪番以電擊棒、開山刀、棍棒凌虐被害人，最荒謬的第三步則是要求被害人高唱數小時的「兩隻老虎」、「魯冰花」等歌曲，一旦唱錯就用吸塵器狂吸對方睪丸懲罰。

警方還查出蔡男曾將被害人載往山區，命小弟將被害人固定於巨石上，並持甩棍狠狠敲擊被害人的手指和腳趾，再丟棄於山區，該被害人送醫雖撿回一命，但手腳指頭卻已無法救回，注定終生殘廢。