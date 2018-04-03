BMW維修突暴衝 技師1死3傷

2018-04-03

BMW經銷商昌一 修配廠出意外

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣花壇鄉的BMW汽車經銷商昌一汽車公司，昨天發生汽車暴衝意外，造成1死3輕重傷。警方指出，4名維修技師在修配廠檢測維修一台BMW X5休旅車，1人坐在車內、3人站在車外，車子突然往前暴衝並撞倒在車外的3人，其中1名技師送醫急救不治，另2人分受輕重傷，連坐在車內的技師也受輕傷。

昨天下午4點45分許，彰化縣消防局接獲報案，指稱有汽車暴衝撞傷4人，消防人員趕往現場搶救，將4人分別送醫救治。

秀傳醫院表示，30歲賴男雙腳開放性骨折，到院前已無呼吸心跳，急救仍不治；20歲梁男左腿挫傷，在車內的26歲張男胸口疼痛。彰基指出，22歲戴男被送來醫院時，意識清楚，但其骨盆腔骨折並有撕裂傷，已接受手術治療。

趕往醫院 死者母︰無法接受

賴男的母親接獲通知後趕往醫院，她傷心難過，無法接受事實；賴男的家人悲傷不願多談，昨晚7點多，賴男的遺體由家人領回。

負責調查本案的花壇分駐所表示，當時4名技師一起維修車輛，張男一人坐在車內，賴、梁、戴站在電腦檢測儀器前，觀察螢幕數據變化，突然間車子往前衝撞，造成賴男死亡，梁男和戴男也被撞傷送醫，目前仍無法製作筆錄，這起意外究竟是人為操作不當，或是非人為因素引發的暴衝意外？還需再鑑定調查。

至於案發時坐在車內的張男，在醫院時不發一語，其親人表示，此意外跟操作不當無關，並非人為問題，是車子本身的問題。

位於花壇鄉中山路上的昌一汽車公司，是BMW的經銷商，廠區前面是汽車展示中心，後面是修配廠，案發後廠區人員拒絕媒體進入，工廠人員以主管到醫院探視同事為由，不願表示看法。