洋男網路求婚 人妻被騙130萬

2018-04-02

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹市1名40歲許姓人妻與丈夫不睦，在網路認識自稱來自英國的石油工程師，對方稱等許女與夫離異後，可來台與她共結連理，還說自己身上帶有大量黃金，但遭印度及香港海關扣留，要求許女先借錢給他，許女先後付出130萬元，甚至還瞞著丈夫拿房契去抵押借貸，最後對方卻消失無蹤，才知遇詐。

瞞丈夫拿房契抵押借貸

刑事局表示，「假交友」詐騙通常冒充有錢人或高階將官，盯上未婚或已婚熟女，以結婚為前提交往，輔以假造證件取得信任，警方呼籲若遇外國人以「要結婚」為由，要求支付金錢，切勿答應，有疑問可撥打反詐騙專線165查詢。

據了解，許女與丈夫結婚15年，身為食品代理商的丈夫經常加班晚歸，加上小孩已上國中，有自己的交友圈，許女常感寂寞，去年起開始使用Instagram交友軟體拓展社交圈，無意間被59歲早年喪偶的英國籍男子Anderson加入好友。

Anderson總在晚間9點多上線，對許姓人妻噓寒問暖、聊到半夜，Anderson自稱是石油工程師，在中東探勘石油，已屆齡退休，想利用為數不少的存款投資台灣股票，並遊說與夫不睦的許女可考慮離婚，並和自己展開後半輩子富足生活。

去年10月Anderson表示有意來台考察，許女先後匯20餘萬元協助購買機票及旅行支票，沒多久又稱在印度轉機時身上黃金被海關查扣，許姓人妻又匯30萬元支付印度「黃金許可證」費用，接著又說「黃金遭香港海關扣留」，遠在英國的獨生女需學費等理由，向許女借錢。

被愛情沖昏頭的許女瞞著丈夫將房屋權狀拿去抵押借貸，負債累累的她向好友傾訴被點醒「對方護照有假」，懷疑都是詐騙手法，這才向警方報案。