上下樓梯起口角 高職生街頭大亂鬥

2018-04-02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市2名高職夜校生在校上下樓梯互不相讓起口角，竟各自揪眾相約前天凌晨談判，雙方打成一團，演變成街頭大亂鬥，造成2名少年受傷，警方出動快打部隊趕往壓制，打人一方趁亂逃離現場，警方隨後陸續逮捕或通知涉案的19人到案說明，訊後依社會秩序維護法裁處。

警方調查，同是17歲的簡姓、陳姓少年，都是台中東區某高職夜校生，大前天晚間，上課期間兩人因上下樓梯互不相讓起口角，一陣互嗆後，相約下課後輸贏，前天凌晨3時許，雙方糾眾前往振興路碰面，隨即因一言不合大打出手。

由於陳姓少年一方人數較多，簡姓少年一方明顯處於劣勢，警方獲報啟動快打部隊趕往壓制時，打人一方已趁機鳥獸散逃離現場，現場留下受傷的17歲吳姓和林姓少年，經送醫診治，2名傷者身上有多處挫傷，包紮後幸無大礙。

警方將現場人員帶回所內製作筆錄，並調閱監視器了解案發狀況，迅速掌握涉案人員及車輛，目前已有19名涉案人到案說明，其餘未到案人員警方將逐一釐清通知，並於筆錄資料製作完成後，依違反刑法傷害罪、社會秩序維護法等罪嫌函送偵辦。

警方強調，鬥毆致傷除涉刑法傷害罪外，到場助勢友人亦涉及社會秩序維護法第87條「意圖鬥毆而聚眾者」，依法可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，警方對於暴力行為一定會從嚴追究，千萬不要以身試法。