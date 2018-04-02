警逮刺臀犯 被他鑰匙插肚

2018-04-02

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安分局偵查隊追查一起刺臀案嫌犯，昨晨前往新北市新莊區逮人，沒想到29歲林姓偵查佐壓制徐姓犯嫌時，不知何故，竟被徐嫌手中的鑰匙插進肚子，當場血流如注，刺人的徐嫌嚇到臉色慘白，直說不是故意的，所幸林警送醫後意識清醒，進行手術清創後，暫無大礙。

警方調查，上週五中午，53歲薛姓工程公司老闆走出溫州街的公司時，突遭埋伏兩男持利刃猛刺臀部3刀，警方訪查及調閱監視器，鎖定有天道盟太陽會背景的27歲徐姓男子涉有重嫌，昨晨前往新北市新莊區福壽街一帶埋伏。

昨晨6時許，埋伏警力發現徐男現身，正要去開車，立刻衝上前逮人，徐男發現轉身逃離現場，林姓偵查佐隨即追上前去，與徐嫌扭打成一團，混亂中手拿車鑰匙的徐男，不知何故，竟將鑰匙插進員警左上腹，林員順利壓制逮人後，才發現自己肚子「怎麼熱熱的」，低頭才知自己肚子上插著一把鑰匙。

穿刺腹壁 未傷及臟器

林員被送往亞東醫院治療，院方檢視發現，鑰匙斜插穿刺腹壁，但幸好沒傷及臟器，預計要住院休養兩至三天，至於被逮的徐姓主嫌仍對刺臀原因避重就輕，還一度胡扯「認錯人」，警方懷疑遭刺臀的薛姓老闆可能與人結怨，徐嫌被唆使行凶，確切行凶原因檢警還在釐清中。