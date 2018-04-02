妻怨同事不相挺 老公撂人打他

2018-04-02

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲的陳姓女子在台北市某間保養品專櫃工作，日前因為主管不給她假，在公司頂撞主管，27歲的龐姓男同事看不過去，私下Line陳女要她跟主管道歉，想不到陳女不滿龐男不挺她，回家跟老公抱怨，老公就找了5個朋友，當街持鋁棒將龐男痛打一頓。

據了解，陳女因為4月份的假表喬不攏，在公司當面頂撞主管，讓主管十分生氣，龐男看不過去，私下用Line跟陳女說「妳去跟主管道歉喇」，兩人因此在Line上起了一些口角，陳女回家後越想越委屈，就跟閻姓老公哭訴。

閻男血氣方剛，覺得老婆被龐男欺負了，於是找了5個朋友，帶兩支鋁棒，約龐男到內湖湖光市場談判，龐男本以為只是要將誤會澄清即沒事，僅找了一個朋友陪同，到場後才發現6人持著鋁棒衝過來，嚇都嚇傻了，拔腿就跑，卻還是被追上，在市場前的斑馬線上遭6人用鋁棒痛打，龐男的友人被晾在旁乾著急，不敢上前伸援。

案發時約晚間9時，路上車來人往，龐男就在大馬路中央被痛打，剛好紅燈轉綠，一台休旅車還很尷尬的正好要從路中通過，被8人堵住，被迫收看一場武打片。

龐男當場頭破血流，送醫急救，所幸僅頭部、肩部有擦挫傷，沒有生命危險；閻男等人則跳上自己開來的轎車落跑；警方獲報後迅速到場了解，後來也找到閻男跟參與打人的友人，訊後依傷害罪嫌移送法辦。