台中港不設防 貨輪正要離港 男闖關跳上船

2018-04-02

〔記者張軒哲／台中報導〕國境不設防！陳男凌晨騎著機車，竟成功闖入台中港管制區，從化學油槽林立的西碼頭區，跳上準備開航離泊的南韓籍韓亞號液化輪，還好船上人員發現，貨輪立即回靠碼頭，緊急通報警方將陳男押解下船，但已延誤1小時30分航程；陳男則稱因心情不佳才臨時起意登船。

台中港是國際商港，港口四週都設有管制站，需有通行證才能進出，陳男成功闖進管制區，讓台中港形同不設防，萬一有心人趁機走私槍毒，或到一旁化學油槽進行破壞，恐衍生嚴重的國安事件。

負責管制區安全的台中港務警察總隊指出，由於港警總隊近年警力不足，管制站夜間只派一人執勤，將調查權責後懲處；台中港務分公司則指出，此案應是開港首例，會請港警加強盤查。

36歲陳男上月30日凌晨2時許，從太平區住家騎機車到台中港，成功擅闖西碼頭管制站，讓台中港形同不設防。台中港務警察總隊事後調閱監視器發現，陳男抵達管制站時，剛好有一輛貨車出港，員警在離港側盤查，無兼顧兩側，才被陳男從自動化車道門哨系統旁闖入。

船員發現即時回靠

當時總噸位2000多噸級的韓亞號液化輪，離港安檢程序已完成，正要開航離泊，陳男連安全帽都沒脫下，利用當時剛離開碼頭邊，冷不防一躍，跳上船的繩梯，眾人發現後引起騷動，船長決定將船回靠碼頭，隨即緊急通報大瀚船務代理公司處理，台中港務警察總隊及海巡署第三岸巡總隊凌晨3時許，派員上船將陳男押解下船，韓亞號於3時30分順利出港。

警方獲報押人下船

警方調查，陳男平日無業，患有思覺失調症，他供稱心情不佳才會擅自登輪，警訊時病發，答非所問，自言自語，根本無法溝通，家屬到場也很無奈，將他帶回就醫。

由於西碼頭區化學油槽林立，陳男擅闖港區違反商港法第35條規定，將被處10萬元以上、30萬元以下罰鍰。