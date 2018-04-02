嫖客扮警 洗劫應召女與男客

2018-04-02

〔記者王捷／台南報導〕本報日前獨家報導，國內至今沒設置「性專區」，性工作無法受到保障，又有惡劣男客吃定小姐不敢聲張，除「完事」後要求退錢，甚至出現勒索惡行。台南前天也發生類似案例，男子王庭德與賣淫女艾莉絲（化名）性交易後，竟趁她與謝男交易，冒充刑警欲洗劫2人，謝男被迫交出錢財，後來看到對方亮刀喊救命，與路過保全壓制王男並報案。

嫖完記下飯店房號 回頭作案

警方將王男依恐嚇取財、詐欺等罪嫌移送法辦，同時調查艾莉絲所屬的應召站；警方說，王男在遊藝場工作，有穩定的收入，他父親得知兒子涉案很意外，向警方供稱，兒子沒錢時會向他要，從來沒有拒絕過，警方問王男為何要洗劫賣淫女跟男客？是否曾被報復？還是仙人跳？他卻僅說想試試看。

警方調查，23歲王庭德上月初到飯店找艾莉絲性交易後，得知應召站沒派人在附近保護，他完事後記下飯店房號，上月31日凌晨返回飯店，看到20多歲的謝男進入艾莉絲房間，就在門口等候準備劫財。

謝男「完事」後打開房門，就看到王男站在門口，王男誆稱他是二分局刑警，將謝男拉進房間後，搶走艾莉絲與謝男的手機，王男向艾莉絲要錢未果，隨後跟謝男說如果不想把事鬧大，就要跟著他走。

謝男表示，原本他還有朋友在樓下等，王男竟跟他的朋友說，如果不想被視為共犯，最好趕快離開，等他的朋友一走，王男又要求他把身上錢財及脖子上金項鍊給他，還要他去領錢，他裝作沒錢只交出金項鍊。

接著王男打了幾通假電話跟「分局」連絡，還要求「分局」派車，又稱要「看現場」在飯店周圍繞了一個多小時，最後王將謝男帶回飯店的樓梯間亮出小刀，要求謝男坐著等他離開，謝男看到刀子很害怕，起身與王男搏鬥，他搶下刀子後壓制住王男並大喊救命，路過巡邏的保全上前幫忙，一起將王男押到一樓大廳報案。