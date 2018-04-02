警車撞飛 女騎士空翻2圈半重傷

2018-04-02

〔記者余衡、陳昀／綜合報導〕桃園八德警分局37歲姜姓警員前天開警車，在新北市鶯桃路追逐竊盜治安顧慮人口開的BMW轎車，卻在路口撞上騎機車的25歲楊姓女店員，她騰空翻滾2圈半後倒地不起，楊女因顏面骨折、顱內出血，昏迷指數6，目前在加護病房，尚未脫險。

楊女的家屬質疑，案發後八德警分局未於第一時間完整說明案情，也沒提供監視器、行車記錄器影像，讓家屬了解事發過程，目前雖尚未提告，但憂心恐會影響肇責認定。

警追逐可疑轎車 釀意外

桃園八德警方回應指出，姜員盤查及追逐可疑車輛等皆合乎值勤規定，相關資料已提供給案發地新北市三峽警分局，相關肇責將由三峽警方做最後認定。

家屬質疑 警︰合乎值勤規定

據了解，楊女在事發地附近一間家電行擔任店員，當時正騎車從巷口穿越馬路去上班，而桃園市八德警分局大安派出所的姜姓警員駕駛警車巡邏，他在桃鶯路80號前發現有輛黑色BMW轎車違停，輸入車牌查詢後發現車主有竊盜前科，上前盤查時黑車拒檢逃逸，雙方展開追逐，不料警車行經巷口卻撞擊楊女。

當時駕車的姜員立即停車並向119報案，由於楊女頭部受到重創，目前還在加護病房觀察，雙方都沒有酒駕。

姜姓警員從警3年，平常表現優異、經驗豐富，對這起意外事件十分遺憾與難過，後續會全力配合調查，協助家屬後續事宜。