怕女模不直播 日男下跪切腹

2018-04-02

〔記者姚岳宏／台北報導〕被網友封為「台灣網紅第一人」、暱稱Dora的女模周盈欣，近日逐漸停止直播，走回平面模特兒的老路，讓許多粉絲惋惜，姓涉谷的48歲日籍男子疑怕看不到周女直播，前天竟在台北市南港軟體園區一樓大廳下跪「持刀切腹」，警方將男子送醫，所幸「捅出」傷口僅0.3公分，血流不多，無生命危險。

周盈欣貼文 盼珍惜生命

有人將過程拍照PO上臉書「黑色豪門企業」，許多網友看到都傻眼，大罵日籍男有病；周盈欣也在臉書寫下：「今天（上週六）活動發生小插曲，希望大家要多多珍惜自己的生命，不要做出會關心你的人擔心的事情。」

上週六下午2時許，有民眾報案指，南港軟體園區有人拿刀自殘，南港派出所警員林政翰到場，發現大廳展區有男子跪坐在白布上，腹部有血流出，右手還握著染血的水果刀，林員立刻呼叫線上警力到場協助，小心翼翼探究該男子狀況，並伺機奪下水果刀。

警方初步了解，該名日籍男子姓涉谷，不諳中文，僅能以簡易英文溝通，他說自己沒錢，對未來沒有希望，原本在直播軟體認識台灣的漂亮網紅周盈欣，且均會收看周女的直播做為心靈寄託，惟日前該女停止直播，涉谷因此心情備感低落，衍生輕生念頭。

到商場找女模 訴苦後自刺

他得知周女上週六會出席南港軟體園區舉辦的商展活動，遂到場找周女訴苦，見到周女後，竟情緒激動拿出預藏水果刀自裁，周女受到驚嚇趕緊跑走並請人報警處理，所幸無釀成意外。警消除將他送醫，並聯絡日本台灣交流協會派人協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980