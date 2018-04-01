飛車追殺被逮 拗認錯人、誤拿真槍

2018-04-01

〔記者王捷／台南報導〕真有這麼巧？交往複雜的朱姓男子25日與3名友人開車到台南郊區稱要看房，無端遭歹徒蔡尚哲、江秉諺開車追上猛開槍，朱逃出後報案直喊衰，警方認為不可能這麼巧，但朱也不肯說出實情；警方前晚策動蔡男投案，蔡也供稱是找錯對象，而且「誤拿真槍」，警方懷疑雙方說詞都有保留，將深入調查。

30多歲朱男與八大行業熟識，交往複雜，曾被警方逮捕多次，上月25日開車遇上蔡、江一夥人，掉頭就走，蔡男緊追不放，還朝朱男開槍，朱男好不容易加速甩開2人，立即報警。

警方調查，27歲蔡尚哲與28歲江秉諺是台中某詐欺集團小弟，2人認廖姓男子當大哥，該集團曾被台中角頭「要命小方」視為眼中釘。蔡、江2人開槍後，跑到台中投靠大哥，但該集團得知警方追人甚緊，不敢收留2人，江男隨後在警方策動下投案。

蔡男也在南市警四分局與歸仁分局軟硬兼施策動下，前晚到案，並帶警方取出3把手槍，其中1把是模型槍。

蔡、江2人到案後，堅稱「為了一名女子才開槍」，但他們不認識朱男，當初會追著朱男跑，是不小心認錯對象，且當初原本想拿模型槍嚇唬對方，卻「不小心」拿到真槍。警方認為雙方的說詞都有掩飾，研判朱男與台中角頭可能發生糾紛，正深入調查中。