人力銀行洩個資 富邦人壽經理涉案

2018-04-01

〔記者陳慰慈、謝君臨、廖千瑩／綜合報導〕台灣宅經濟商務股份有限公司負責人許哲毓，涉嫌將名下2間公司當人頭借給富邦人壽陳姓業務經理，向1111及104人力銀行登載徵人廣告，人才查詢系統的專屬帳號、密碼亦轉交陳男使用，讓陳男得以竊取求職者資料，陳男上月27日出境未到案，檢調將擇期傳訊。

對於富邦人壽經理級幹部捲入全案，富邦人壽總經理陳俊伴表示，這其實是宅經濟在賣名單，宅經濟應該也賣很多人，否則怎麼會划算？他重申員工若真的做這件事，將配合檢調調查，也會嚴懲涉案員工。

檢方調查，除台灣宅經濟商務公司，許男還將妻子楊沁潔為登記負責人的亞太企管顧問有限公司當人頭借陳男，該公司亦每季付8千元及每年付3萬元費用，分別向1111及104人力銀行登徵人廣告。檢調懷疑，陳男應是擔心只用一家公司瀏覽大筆求職者個資，會被人力銀行發現異常，才以此方法避險。

宅經濟借人頭 稱未營利

據悉，許男供稱，將「公司」借給陳男在網路登記使用，未收錢營利，也無轉賣個資牟利；楊女則說「不知情」。許男、楊女前晚訊後分別被諭令8萬元、2萬元交保。

檢調原懷疑，台灣宅經濟商務股份有限公司掛羊頭賣狗肉，登廣告徵才實為竊取求職者個資轉賣，但前天搜索查出，陳男租用該公司辦公室5年，向許男提議此事，以取得封鎖「保險、直銷廠商」求職者個資，擴大下線及業務量。

檢調將再向104調閱登入IP位置及電磁紀錄，以了解104受害情形；預計還有下一波約談行動。