女車內燒炭 200萬名車全毀

2018-04-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕32歲賴姓女子與夫爭吵後疑遭家暴，負氣離家在自家名車內燒炭，引燃後用Line視訊向乾哥何姓男子道別；何男見螢幕中滿是煙霧，但不知賴女下落，急向苗栗警分局北苗派出所求助；副所長劉文禮用手機鎖定賴女位在13公里外的偏郊，載著何男以時速100公里馳赴，7分鐘抵達將賴女救下車，賴女的近200萬元BMW轎車則被燒成廢鐵。

視訊乾哥救一命

何男昨上午慌張跑到派出所，指乾妹賴女與丈夫吵架，疑似被打，有輕生念頭，從Line的視訊畫面中可看出，賴女坐在車上，車內已經滿是煙霧。

劉文禮一聽，透過手機定位系統，鎖定賴女的手機發話位置位在公館鄉館東村、福星村交界處，立即駕警車載著何男火速趕往；何在車上持續與賴女用Line視訊通聯，勸說賴女下車，但她不肯；通聯過程中因煙霧嗆人，賴女不時咳嗽。

劉文禮沿途鳴笛、以時速破100公里速度趕到現場，兩人急將賴女從車上拉下來，人才剛救出，車輛隨即起火燃燒。賴女經送醫後已無生命危險，但近200萬元BMW汽車已被燒成廢鐵。

劉文禮事後說，當時情況「不快一點不行」，為了救人，沒想太多就加速衝去。

與夫起爭執疑遭家暴

據了解，賴女是旅店幹部，與丈夫結婚1年多，但雙方感情不睦，昨天兩人再度爆口角，賴女心灰意冷而萌生死意；警方已請社工協助輔導。

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