老翁被詐 「圈存機制」緊急救回老本

2018-04-01

〔記者劉慶侯／台北報導〕78歲李姓老翁掉入詐騙集團「猜猜我是誰」陷阱，誤認親戚要求借貸，臨櫃匯出28萬元現金；台灣銀行行員與保七總隊駐衛警察覺有異，緊急向165反詐騙專線要求啟動「圈存機制」，經黃金30分鐘緊急處理，即時凍結匯出款項，搶救回李翁的老本。

假親戚稱有急用

警方指出，一般受騙民眾將款項匯出後，幾乎在30分鐘後，便會陸續被詐騙集團車手利用各地ATM分批取走，被害人若未能及早發覺受害，就很難再追回失款。

家住澎湖的李翁，27日接到詐騙集團電話，對方偽裝是他親戚，在電話中要求借貸28萬元應急，李信以為真，帶著老伴一起到台銀澎湖分行匯錢。夫婦倆當時向行員表示要匯給親戚，已經和親戚確認過，匯出去之後，林姓女行員再度關心提醒：「不是小錢喔，要不要再確認一下。」

行員提醒 發現被騙

李翁原本說會對親戚不好意思，但拗不過行員好意，勉強打電話確認，結果電話一接通，就知道自己被騙，氣得頭昏眼花。

女行員立即通報派駐台銀的保七員警處理，向165要求啟動「圈存機制」，警方也帶著李翁向馬公分局報案，完成凍結帳戶程序。

警方隨後又協助李翁向銀行申請領回這筆錢，李翁感激地連聲道謝，直說「總算保住了老本」。