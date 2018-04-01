中國毒品3波攻台 調局海關抄出2公噸K毒、原料

2018-04-01

夾藏在大型機具闖關

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕中國進口大型機具夾藏K毒，數量節節攀升，今年以來至少接連進行3波「毒品攻台」行動，調查局航業調查處與關務署基隆關等單位合作，查出販毒集團利用隧道茶葉烘乾機等大型機具夾藏毒品闖關，近期陸續破獲3批毒梟，共起獲240公斤K他命，以及K他命原料「鹽酸羥亞胺」1884公斤，合計超過2公噸，同時逮捕林國雄等5嫌送辦，全案正擴大追查集團上游。

調查局航業調查處副主任林聖智指出，240公斤K他命，市價達2.4億元，至於製K的1884公斤「鹽酸羥亞胺」，製成K他命成品後，市價高達15億元，這些毒品和製毒原料，市價總值高達17.4億元；此外，若以1公克可供3人次吸食的劑量計算，該些毒品可提供約500多萬人次吸食，若流入市面，後果不堪設想。

市價總值高達17.4億元

此次毒梟走私手法是將毒品分別夾藏在中國製造的矽橡膠捏合機、茶葉烘乾機、色母綜合混練機等3件大型機具內，並於今年1、2月間，分3批從中國裝船運來台灣。

查緝人員表示，毒梟將毒品藏進茶葉烘乾機內，外面還設了3層金屬阻絕；藏在色母綜合混練機、矽橡膠捏合機的毒品則用金屬封死，外觀難察覺，但仍被緝毒犬聞出。

調查局航業調查處與基隆港務警察總隊等單位接手，在3間出租倉庫內逮捕走私「鹽酸羥亞胺」的33歲林國雄、戴顗軒與走私K他命的24歲李建濃等5人，複訊後全數獲准羈押禁見。

關務署基隆關去年一整年緝獲K他命等各級毒品數量，破歷年紀錄達2公噸，市價逾20億元。基隆地檢署指出，今年到2月15日，全台破獲的各級毒品已達4噸，其中基隆關就破獲2.75噸，相當驚人。