服勞務偷懶 40小時變1年牢

2018-04-01

只參加2小時說明會

〔記者吳政峰／台北報導〕因小失大！新竹許姓男子前年肇事逃逸，法官以其犯後態度良好判刑1年、緩刑2年，命他服40小時義務勞務，未料他只到新竹地檢署參加2小時說明會（算2小時勞務）就發懶不做了，法官認為他「故意懶做未知悔悟」，不採信他「生意忙才忘了」辯詞，駁回抗告確定，將他關回牢籠。

許男前年騎機車闖紅燈撞倒女騎士，害對方右膝左足挫裂傷，許男肇事後催油門落跑，到案後承認犯行，與女騎士和解；新竹地院法官考量許男無前科、未狡辯、態度佳、已和解等因素，雖依肇事傷人逃逸罪判刑，但給予緩刑，條件是在判決確定1年內，到檢察官指定處所從事40小時義務勞務。

言而無信 緩刑撤銷

3個月後，許男接獲通知到竹檢參加2小時說明會，他當時說「我每月能履行4小時義務勞務，保證在期限內完成」等；業務人員特地提醒他，若未完成勞務，緩刑將被撤銷。

未料，許男應於2017年2月6日到新竹縣政府工務處報到服勞務，卻未現身，也沒電話連絡，檢方6次發函通知他履行義務，也被視而不見。觀護佐理員擔心許男的緩刑會被撤銷，去年8月直接打電話給他，許仍信誓旦旦說「9月1日開始執行」，結果又言而無信；佐理員再次打電話給他，許仍保證會執行，但還是無下文。

檢察官忍無可忍，向竹院聲請撤銷緩刑獲准，此時許男才嚇到，以「照顧家庭、生意忙碌才忘記」等由提起抗告，請求補做勞務；高等法院認為他故意忽視刑罰強制性、怠於勞務履行，未知悔悟，將抗告案駁回、不得再抗告。