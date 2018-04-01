常更新防毒軟體 6步驟自保

2018-04-01

〔記者吳亮儀／台北報導〕電腦勒索病毒WannaCry席捲全球，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）整理6步驟，供電腦使用者自保。

第一，先確認電腦無法連上網路。使用有線網路者拔除網路線，使用無線網路者則要確保無法連上網路，例如關閉Wifi分享器電源，或拔除3G、4G無線網卡 。

第二，將電腦開機並長按F8進入安全模式，或透過外接安全的系統進行開機。這時候要將重要資料複製到外接式硬碟，並依照作業系統版本安裝適合的修補程式，在斷網下重新開機進到一般模式後安裝修補檔。

第三，若電腦開機進入一般模式，出現疑似中勒索病毒現象，要即刻拔除電源或關機，並確認電腦無法連上網路，使用有線網路者拔除網路線、使用無線網路者亦須確保無法連上網路。

第四，若無中毒，就要快將重要資料備份，並將備份資料離線保管。要確認是否有感染，可搜尋磁碟中是否有「.wncry」副檔名檔案。

第五，若電腦中原無安裝防毒軟體，可下載微軟官方所提供的防毒軟體「Windows Defender」，可針對系統中的惡意程式WannaCryptor提供偵測並清除。

最後，隨時更新修補程式及防毒軟體至最新版本，使用防火牆並關閉不需要的通訊埠及應用程式權限，以確保電腦安全無虞，不要因為一時方便開啟不必要的服務，而導致系統出現漏洞。