想哭病毒又襲台 高雄果菜市場付贖

襲台病毒疑升級版
〔記者黃旭磊、林嘉東、蔡清華、邱俊福／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）自去年5月起展開全球攻擊，多國災情慘重，台灣也成受災國，未料時序跨到今年，疑似升級版病毒再度襲台！高雄十全果菜市場交易電腦最近也遭入侵，以相同手法勒索美金2500元（約台幣7萬多元），經討價還價，付贖4萬3千元才獲解鎖。
付贖4萬3 才獲解鎖
施放勒索病毒「想哭」的駭客，一律要求以比特幣為贖款，因其目的就是勒索，為了讓對方願意付款，要求的金額不會太高，有時相當於300美元的比特幣也能成交；據研判，多數受害戶擔心「因小失大」，付贖比例不低，許多民間企業為免影響聲譽，付款後也不會聲張，故受害黑數應遠高於曝光案件。
小額勒贖 受害黑數多
高雄市警局民族派出所副所長傅水利表示，果菜市場交易電腦上月19日上午遭入侵，歹徒寄來病毒鎖住電腦，檔名為中東、羅馬拼音文字，要求48小時內以比特幣付款到指定帳戶，市場找來委外人員拔除網路，重灌系統後無法解密，隔天報案。
後來雙方討價還價，贖金降為美金1500元（約台幣4萬3千元）後付贖，對方於上月21日寄來解密檔，解鎖後恢復經銷商及帳目交易秩序。
資安人士說，第一波「想哭」 病毒是在去年5月發動攻擊，全球上百國受害，台灣是第4大受害國，包括新北市三峽恩主公醫院、若干金控公司、學校和民間公司行號等受害。首波攻擊後，俄國卡巴斯基防毒軟體公司發現，出現新品種的「升級版」WannaCry 2.0病毒，不排除高雄十全果菜市場交易電腦是被「升級版」或繼續升級的版本病毒攻擊。
電腦重灌 增防火牆
十全果菜市場表示，上月19日市場公休，週二開市發現問題，拍賣業務緊急啟動備用系統因應，因此拍賣運作未受波及，但處理後勤文書、會計的電腦系統被鎖住動彈不得，才決定付贖解碼。市場人員說，事後已增設防火牆，重新掃毒，一切已恢復正常。
刑事局專責電腦犯罪的偵九大隊表示，這類病毒防不勝防，呼籲公司行號不要點閱來路不明郵件，並找專業資安公司定期更新防毒軟體，避免受害。