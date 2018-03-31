員工畫「尋寶圖」老闆黃檜木金磚被盜

2018-03-31

〔記者楊政郡／台中報導〕台中一家工業公司林姓老闆剛買來愛不釋手的「黃檜木金磚」，下班後會安放妥藏在辦公室內，未料陳姓員工把它當成炫耀話題，引起黃姓友人覬覦，陳還畫了一張「尋寶圖」給黃，包括老闆的貨櫃辦公室位置圖、可當「運贓」交通工具的車輛鑰匙位置，以及告知可從何處進入辦公室等，讓黃某一舉盜走金磚、聚寶盆3顆及檜木鯉魚茶盤等物；台中地院將陳姓員工依幫助犯判刑4月、同夥侯男判8月，主嫌黃男在逃通緝中。

判決指出，陳男（41歲）有毒品前科，任職於台電外包商的該家工業公司，陳男去年5月間得知，林姓老闆買了一塊漂亮的「黃檜木金磚」，十分亮眼，陳與黃姓友人（另案偵辦）聚會聊天時談到此木，黃男即顯露「很想得到」的意圖，陳不但沒有阻止，反而繪製貨櫃辦公室位置圖給黃，且因木塊很重，還提供林老闆的機車及小貨車鑰匙放置處給黃，甚至告知要進到貨櫃辦公室，可從台中火力發電廠某處圍牆欄杆，將欄杆折彎後如何進入等資訊。

還使用老闆貨車運贓

有了這張「尋寶圖」和重要訊息，黃男召集侯男及不詳姓名男子共3人，於去年6月4日利用假日未上班時間，輕易侵入貨櫃辦公室拿走黃檜木金磚一個、聚寶盆3顆及檜木鯉魚茶盤一只，並使用林老闆的機車及小貨車把贓物載走，並於中途換車接應。

黃嫌等人隨後把金磚等物拿到苗栗三義某木業加工廠準備銷贓，但林姓業者已聽同業說起有人失竊「黃檜木金磚」，假意想購買該金磚，有意要拖延銷贓的買賣，但被黃嫌察覺決定馬上離開，匆匆以10萬元成交後逃離。