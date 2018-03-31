金錢豹酒女 過繼香火求交保

2018-03-31

〔記者楊政郡／台中報導〕35歲顏子娠去年吸毒又酒駕後撞死烘焙師，已是第3度酒駕肇事的她，終於嘗到人生第一次遭羈押的滋味，現已被押4個多月；台中女監表示，顏女在看守所表現正常，昨天她表示不願到庭聆判。

2015年10月顏女酒後駕駛Lexus轎車自撞，遭判6月徒刑，可易科罰金；2016年底又酒駕撞傷人，以20萬元和對方和解，2017年5月遭吊銷駕照；去年11月再次酒駕，還撞死人後，遭法官以「有再犯之虞」等由裁定羈押。

前兩次酒駕 未完成賠償

她為了交保，3次開庭都承認犯行、否認肇逃，屢次哭窮求交保，顏母也泣訴：「我女兒很歹命，請你們原諒，我們也沒錢可以賠了，這次就是要被關了！」後來顏女又說，她會賣屋、賣車、讓她出去賺錢來賠償。

家屬批演戲 沒賠償誠意

最後一次辯論庭，顏女使出絕招，得知陳男是獨子，哭說她可以把孩子過繼給陳家，幫陳家傳香火。但陳家姊姊痛批顏女只想自己獲交保，「都是在演戲，她的房子、車子早已超貸」，而且前案的酒駕也還沒與被害人和解，根本無賠償誠意，要過繼孩子更是無稽之談；也有網友批顏女：「她真敢、還想去陳家分財產！」

顏女被羈押之前，以每月1萬8千元租下新建大樓的35坪住宅獨居，沒有與家人住在一起。